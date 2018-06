Cabo Frio ganha aeroporto O Aerolula, avião da Presidência da República, inaugura amanhã a nova pista do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio. É o primeiro do País administrado pela iniciativa privada, sem a participação da Infraero, que terá vôos internacionais. Iniciada há dois anos, a reforma custou R$ 35 milhões.