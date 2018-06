Cabral aciona Bope após apagão no Rio como medida preventiva

O governador de do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, acionou o Batalhão de Operações Especiais (Bope) na madrugada desta quarta-feira, 10, após o blecaute causado por uma pane na hidrelétrica de Itaipu que deixou ao menos nove Estados e o Distrito Federal sem energia.

O Bope foi enviado às principais vias da cidade pelo governo para garantir a segurança dos motoristas. Segundo Cabral, que no momento do apagão se encontrava em reunião com o presidente Lula em Brasília, a situação no Rio era tranquila, mas as decisões tinham caráter preventivo

O governador disse também ter entrado em contato com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e pediu para que ele colocasse em alerta máximo a Guarda Municipal. Cabral pediu ainda que a Secretaria de Saúde e Defesa Civil colocassem ambulâncias nas ruas.

O Rio de Janeiro, segundo o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, foi o Estado mais atingido pelo apagão, que atingiu quase a totalidade de São Paulo, de Minas, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, do Paraná, e parte do Paraguai. Os outros Estados afetados foram Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, Pernambuco, Acre e Rondônia, e Paraná.

A falta de energia causou problemas principalmente para o trânsito. No Rio de Janeiro os sinais de trânsito estão desligados e a circulação de veículos estava complicada nas principais vias da cidade como a Linha Amarela, Ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil e a Linha Vermelha.

Na cidade de São Paulo a situação também era mesma, com o trânsito apresentando problemas nos principais corredores de tráfego e com o Metrô sem operar.

(Com informações da Agência Brasil)