O governador do Rio e pré-candidato à reeleição, Sérgio Cabral (foto), solicitou à Assembleia que o autorize a antecipar em três meses uma gratificação aos servidores do Estado. A iniciativa, diz o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio (Sepe), é uma "cortina de fumaça". Foi mantida uma passeata para a semana que vem.