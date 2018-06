Cabral atribui acidente a 'falha grave' e responsabiliza Airbus

O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), disse nesta quinta-feira, 4, que há responsabilidades civis sérias da empresa fabricante do Airbus 330 ou da Air France na queda do avião do Voo 447. "Isso não é uma tragédia natural. Não há uma explicação que não seja por uma falha técnica muito grave", disse ele, ao chegar ao ato ecumênico pelos mortos do acidente na Igreja da Candelária, no Centro do Rio. "Acredito que as autoridades internacionais da avião civil, a empresa fabricante do avião, e a companhia aérea proprietária da aeronave têm muito a explicar. Porque se há uma nota técnica de problemas no A-330, há responsabilidades civis sérias", afirmou o governador, acrescentando que o governo dele irá dar todo o suporte necessário às famílias.

