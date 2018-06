Cabral atribui confronto perto do Palácio Guanabara a opositores

RIO - O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), atribuiu a opositores políticos o início do confronto da véspera entre manifestantes e policiais militares nas imediações do Palácio Guanabara, sede do governo estadual, e que se generalizou por Laranjeiras e bairros próximos na noite de quinta-feira, 11.

Na confusão, os policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral, sprays de pimenta e balas de borracha, afetando inclusive ativistas que não participaram do confronto, moradores que estavam em suas casas, frequentadores de bares e até bebês que inalaram gases. Jovens mascarados usaram coquetéis Molotov contra a polícia. "Não é atacando as pessoas e o palácio que se faz oposição. Essa oposição não respeita o jogo democrático, não respeita o debate, não respeita o diálogo", declarou, sem identificar a quem especificamente se referia.

Questionado sobre os incidentes e a violência da PM, cujas bombas de gás afetaram até os doentes da Clínica Pinheiro Machado, onde algumas pessoas se refugiaram e cuja porta de vidro foi destruída, Cabral limitou-se a dizer que "qualquer excesso não deve ser tolerado de ambos os lados, seja da polícia ou desses que vêm para cá atacar."

O governador, que interrompeu a entrevista após poucas perguntas, conversou com repórteres no jardim de inverno do Palácio Guanabara, após cerimônia sobre a expansão do Programa Rio Sem Miséria, que teve a participação da ministra do Desenvolvimento Social, Teresa Campello.