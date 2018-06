Cabral confirma uma morte por causa de incêndio em hospital no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - Ao menos uma pessoa morreu em consequência do incêndio que atinge o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), em Vila Isabel, na zona norte da capital fluminense nesta quarta-feira, 4. O incêndio está sob controle.

O governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral esteve pela manhã na região do hospital e falou rapidamente com a imprensa. Foi Cabral quem confirmou a morte. De acordo com ele, uma idosa, internada em estado terminal, morreu em decorrência da fumaça. Ela sofria de fibrose pulmonar. O nome e a idade da idosa não foram divulgados.

Por causa da fumaça, cerca de 100 pessoas foram removidas das alas maias atingidas e foram para outras seções dentro do próprio hospital.