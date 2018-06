Cabral diz que não vai a evento com rivais

"A população nos conhece. Há uma avaliação nesta eleição se este governo merece continuar ou não", afirmou.

O governador participou de encontro com 500 empresários, na zona oeste da cidade. "Estou me colocando à disposição para entrevistas, com o objetivo de debater e discutir as nossas propostas", disse. "Mas, em questão de debates (com adversários), a princípio não."

Há três debates previstos para reunir candidatos ao governo fluminense marcados por tevês. O primeiro, organizado pela Band, será em 12 de agosto. Os seguintes serão em setembro, nos dias 16 (Rede TV) e 28 (Rede Globo).