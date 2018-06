Cabral dobra de novo bônus de policiais que baterem metas em 2011

SÃO PAULO - A gratificação dos policiais do Rio que bateram as metas de redução de criminalidade será dobrada mais uma vez, segundo anúncio do governador Sérgio Cabral, no começo da tarde desta terça-feira, 1. O anúncio foi feito durante a cerimônia de premiação dos policiais que bateram as metas de redução de criminalidade no segundo semestre de 2010.

Neste primeiro semestre de 2011, a gratificação será dobrada e o prêmio mais alto, de R$ 3 mil, passará para R$ 6 mil. Em compensação, os índices de redução de crimes também serão elevados, ou seja, as ocorrências criminais deverão cair ainda mais.

Com o aumento em dobro concedido no início de fevereiro aos policiais que bateram as metas de 2010, o Governo do Estado quadruplica, no prazo de um mês, o valor das gratificações que serão pagas em 2011.

Segundo a Secretaria de Segurança, cerca de 10 mil policiais foram beneficiados no segundo semestre do ano passado e irão receber novamente o bônus. O aumento já estava previsto para este ano, mas Cabral resolveu retroagir o pagamento. Durante a cerimônia, o governador garantiu que as gratificações serão depositadas nas contas dos policiais até sábado de Carnaval.