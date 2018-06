Cabral falará sobre manifestação de bombeiros no Rio

SÃO PAULO - O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, prometeu conceder uma entrevista coletiva na manhã deste sábado, 4, no Palácio da Guanabara, sede do governo, para falar sobre a manifestação dos mais de dois mil bombeiros que invadiram o quartel central na noite de ontem.

Inicialmente, a coletiva estava marcada para as 8h30.

Cabral também comentará a ação do Policiamento de Choque no início da manhã de hoje, que resultou na desocupação do local. Três micro-ônibus ocupados com as supostas lideranças do movimento de invasão do quartel deixaram o prédio da corporação em direção ao Batalhão de Choque.

Notícia atualizada às 8h48.