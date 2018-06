Cabral lidera com 57% no Rio e venceria no 1º turno No Rio de Janeiro, o peemedebista Sérgio Cabral continua como líder isolado na corrida pelo governo, com 57% das intenções de voto. Já a disputa pelo Senado está embolada, com três candidatos empatados na primeira posição, segundo a pesquisa Ibope/Estado/TV Globo.