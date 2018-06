Cabral pede a Lula reforço do Exército para resgate de corpos

Cemitério do Catumbi, no centro da cidade, onde as gêmeas Carolina e Camile, 17 anos, e a caçula Maria Isabel Santos, 8, foram enterradas

RIO - O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), anunciou nesta tarde que solicitou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já obteve o reforço das Forças Armadas no resgate de corpos e no atendimento a sobreviventes no Estado.

Segundo Cabral, dois hospitais de campanha serão montados em São Gonçalo, e homens do Exército, Marinha e Aeronáutica auxiliarão no resgate em meio aos escombros. O governador disse que os bombeiros avaliam em 150 o número de corpos soterrados no Morro do Bumba, em Niterói.

Mais corpos foram encontrados no Bumba, elevando para 22 os mortos no local. O secretário de Saúde e Defesa Civil, Sérgio Côrtes disse que vai treinar moradores dos dois municípios para evitar um surto de doenças como leptospirose.

Enterros

A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai custear os enterros das vítimas dos deslizamentos na cidade, segundo informou a prefeitura nesta sexta-feira, 9. Parentes das vítimas estarão isentos de pagar qualquer taxa e demais custos com enterros, translados e transferências de corpos.

De acordo com o secretário de Saúde, Alkamir Issa, todas as vítimas terão direito a um sepultamento digno nos cemitérios municipais e, à medida que os corpos vão sendo liberados do IML, são encaminhados aos cemitérios. Nesta quinta, 45 pessoas foram enterradas e outros seis corpos se encontram na capela do Cemitério do Maruí para sepultamento.

Vítimas

Segundo o último relatório do Corpo de Bombeiros, o número de mortos pelas chuvas em todo o Estado chega a 196. Deste total, Niterói registra 116 vítimas; na capital, 60; em São Gonçalo, 16. Magé, Nilópolis, Paracambi e Petrópolis registraram um morto cada.

Texto atualizado às 17h02.