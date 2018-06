Cachorro desaparece em voo de Porto Alegre para o Espírito Santo

SÃO PAULO - Um cachorro que deveria viajar de Porto Alegre ao Espírito Santo através da empresa Gollog, o serviço de cargas da Gol, desapareceu no último dia 2. A dona do animal, Nair Flores, tinha como destino Guarapari, no litoral do Espírito Santo, onde faria uma visita a sua filha.

Nair decidiu enviar o cão pela Gollog após descobrir que a Azul, empresa aérea pela qual viajou, não transportava animais com 9 kg. "Eu o coloquei em um voo combinado para chegarmos juntos no Espírito Santo", disse. Ela pagou R$ 684,00 pelo serviço.

A notícia do desaparecimento de "Pinpoo" veio durante uma escala do voo de Nair em Confins, Minas Gerais. "Quando liguei o celular, recebi um telefonema do meu tio, que é advogado, avisando que ele havia sumido", lembra. O tio de Nair foi quem levou "Pinpoo" ao aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre, de onde o cão partiria com destino à Vitória.

Ao chegar no Espírito Santo, Nair foi até o balcão da Gollog com sua filha e seu genro para pedir mais informações. Os funcionários da empresa alegaram não saber nada a respeito do animal. Desesperada com a situação, ela antecipou sua volta para casa, que deveria ser apenas no dia 15 de março.

"A Gollog disse que a culpa não é deles, e sim da empresa terceirizada que leva seres vivos até os aviões", declarou Nair. A empresa afirmou ainda que está sendo bastante pressionada, mas prometeu à prejudicada que a levará na manhã desta sexta-feira, 11, até o aeroporto Salgado Filho para que ela possa procurar o animal. A dona nutre esperanças de que o encontrará, uma vez que o cão a reconhece pela voz. "Pinpoo" faria 11 meses este mês e era filhote dos cães da filha de Nair. Ele foi assim batizado pois é uma mistura das raças Pinscher e Poodle.

Em nota, a Gol informou que está "apurando o ocorrido e prestando apoio à cliente, com quem tem mantido contato a todo momento". A empresa também afirma que "em todas as etapas do processo de transporte do animal, cumpriu com rigor não apenas seus procedimentos e controles internos, mas a legislação vigente". O comunicado ainda destaca que "desde o início das operações da Gollog em Porto Alegre, em fevereiro de 2001, nunca registrou um único caso de animal extraviado no aeroporto da cidade."

Trending Topics

"Pinpoo" provocou comoção no Twitter e rapidamente chegou a lista de assuntos mais comentados da rede social. Muitos usuários do serviço que usaram o tópico #goldevolveopinpoo reivindicaram a empresa aérea a devolução do cachorro, outros mostraram indignação com o desaparecimento do mascote de Nair Flores.

Texto atualizado às 0h16.