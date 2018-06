Cachorro invade pista e fecha aeroporto em MG

SÃO PAULO - O Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, ficou fechado per cerca de meia hora na manhã desta quarta-feira, 2, devido a um cachorro que invadiu a pista.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o cachorro, de pequeno porte, invadiu a pista, interrompendo as operações de pousos e decolagens no período das 11h20 às 18h48.

Nenhum voo foi cancelado e alguns voos tiveram pequenos atrasos, de acordo com a Infraero. Funcionários do aeroporto não conseguiram pegar o cão, que fugiu. Eles procuram agora alguma brecha nas grades do aeroporto que tenha permitido a entrada do cachorro.