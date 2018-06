Cachorro morre após ser arrastado por dono em moto em SC

SÃO PAULO - Um cachorro da raça american staffordshire terrier morreu após ser arrastado pelo dono em uma motocicleta em Araranguá, no sul de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira, 4.

Por volta das 11h10, moradores do bairro Barranca ligaram para a Polícia Militar denunciando o caso. Agentes do 19º BPM foram até o local indicado e falaram com a mulher do responsável pela moto. Ela confirmou o fato e indicou o local onde o marido teria levado o cachorro.

Os policiais encontraram o homem de 31 anos e o animal já morto em um terreno. O homem confessou ter amarrado o cachorro na moto e o arrastado após o animal ter matado algumas galinhas criadas no quintal da casa.

Foi registrado um Termo Circunstanciado de acordo com o artigo 32 da Lei 6.605, que trata da prática de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena para este tipo de crime é de três meses a um ano de detenção, além de multa.

O suspeito não foi preso, mas terá de comparecer a uma audiência no dia 4 de junho no Juizado Especial Criminal (JECrim) no Fórum de Araranguá.