Cachorro puxado por corda em caminhonete não tem ferimentos, diz ONG

PORTO ALEGRE - O cachorro puxado por uma corda por um veículo em Ijuí, no Rio Grande do Sul, que aparece em vídeo que causou revolta nas redes sociais, foi visitado por uma ONG em defesa dos animais. A organização atestou que o animal não apresenta ferimentos. O episódio ocorreu no último domingo.

Motorista arrasta cachorro amarrado no para-choque de seu carro pelas ruas de Ijuí, no Rio Grande do Sul: https://t.co/o60pzBXtIt Veja o vídeo: ⚠️⚠️⚠️ ATENÇÃO: AS IMAGENS A SEGUIR SÃO FORTES ⚠️⚠️⚠️ Vídeo: @RadioProgresso pic.twitter.com/v3V18pNd8A — Metrópole Estadão (@EstadaoSaoPaulo) September 13, 2019

‘’O Dentinho (cão da raça Boxer) está bem saudável, felizmente não ocorreu nada de grave com ele. Ele não caiu, não machucou a patinha, nada mesmo. Essa foi uma atitude idiota do proprietário do cão. Nós, da ONG, condenamos de todas as formas esta conduta totalmente imprópria. A intenção do dono do cão não era maltratar o animal, mas sim dar um ‘’corretivo’’ nele, já que é um cão fujão, mas isso não aceitamos. O Dentinho poderia ter um rompimento de ligamento, uma fratura de pata ao ser puxado e até mesmo quebrado o pescoço’’, disse preocupado, na manhã desta sexta-feira, 13, o presidente do Grupo de Incentivo ao Cuidado Animal de Ijuí (GICAI), Alexandre Reichert.

A Polícia Civil afirma que o proprietário do cão já foi identificado e será intimado para responder em juízo. A audiência está marcada para ocorrer em outubro. Quem pratica maus-tratos aos animais pode ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais – Lei Federal 9.605. A pena para este crime varia de três meses a um ano de reclusão além de multa.