Cada um por si

Candidata a senador na chapa de Aloizio Mercadante (PT), Marta Suplicy, prepara sozinha, sob a orientação de Duda Mendonça, as peças que vão ao ar no horário eleitoral do rádio e da TV. Com marqueteiro e produtora diferentes, o núcleo da campanha para o governo não sabe o que tem sido feito pela ex-prefeita e cuida dos programas de Mercadante e do outro candidato ao Senado, Netinho de Paula (PC do B). Nas pesquisas qualitativas, não tem como avaliar a receptividade à propaganda de Marta. Aliados de Mercadante reclamam que a petista "quebra a unidade da campanha".