Cadeirante que gerenciava boca do tráfico é preso em Goiás

SÃO PAULO - Um cadeirante e mais duas pessoas foram presas na quinta-feira, 3, acusados de ser gerenciar uma boca de fumo no bairro da Liberdade, em Itumbiara, Goiás. Policiais do Grupo Especial de Repressão ao Narcotráfico (Genarc) apreenderam com os suspeitos 500 gramas de crack - o suficiente para produzir 1200 pedras - e porções de maconha.

Ailton Ferreira Alvim, conhecido como Patinho, sua mãe e sua mulher, foram detidos após um mês de investigações. Patinho, que já cumpriu pena por latrocínio (roubo seguido de morte) ficou paraplégico após sofrer um acidente com colheitadeira, há dois anos.

Além da droga foram apreendidos vários aparelhos de som para carros e documentos de viciados em crack que os deixavam na boca como garantia de pagamento da droga. O trio foi autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.