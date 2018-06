Cães farejadores ajudam a encontrar maconha em carro em Niterói

SÃO PAULO - Policiais rodoviários federais apreenderam 78 trouxinhas de maconha em uma van que trafegava em Niterói, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, 22.

Cães farejadores que participaram da ação encontraram o entorpecente na parte traseira do veículo. Os policiais revistaram o carro e localizaram as trouxinhas de maconha. A droga estava embalada para revenda e pesava cerca de 400 gramas no total.

A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina no km 322 da BR-101, quando os agentes pararam um veículo que seguia do Rio de Janeiro para Niterói, com 10 passageiros a bordo, além do motorista.

O proprietário do entorpecente não foi identificado. Os 11 envolvidos foram levados para a 76ª DP (Niterói) onde prestaram depoimento e, em seguida, foram liberados.