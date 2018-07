Cai bimotor em Brasília - ninguém morreu Um avião bimotor Navajo, prefixo PT-RAZ, caiu nesta sexta-feira, às 16h45, a 50 metros da cabeceira da pista do aeroporto internacional de Brasília, ferindo seus dois ocupantes. Os irmãos Virson Bérgamo, 57 anos, piloto da aeronave, e Ewerson Alexandre Bérgamo, 34, donos do Navajo BEM-820, de fabricação da Embraer, estão muito machucados. Segundo informações obtidas no posto policial do hospital, os dois irmãos chegaram ao hospital de Base de Brasília falando. Eles contaram que o motor da aeronave parou quando estavam perto de pousar. Os irmãos não souberam explicar, no entanto, o que provocou a parada dos motores. Ao darem entrada no hospital, os dois ocupantes do bimotor disseram que estavam vindo de Maceió (AL) e haviam feito um pouso em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e que depois seguiriam para São Paulo, onde residem. Não esclareceram, entretanto, se estavam vindo para Brasília apenas para reabastecimento ou se ficariam na cidade. O Serviço Regional do Departamento de Aviação Civil abriu investigação para descobrir as causas do acidente. Os técnicos têm 90 dias para apresentar as conclusões das perícias. As investigações serão facilitadas já que o piloto, embora machucado, sobreviveu ao acidente. No hospital, os dois irmãos disseram que tentaram controlar o avião, mas não conseguiram. Eles não revelaram se o motor já havia apresentado algum tipo de problema durante o vôo.