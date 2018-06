Cai diferença em SP, mas Alckmin ainda liquida no 1º turno, diz Ibope

Desde o começo de setembro os votos válidos de Geraldo Alckmin (PSDB) na disputa pelo governo paulista caíram sete pontos porcentuais. Ele começou o mês com 62%, foi a 56% na semana passada e chegou agora a 55%, segundo a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo. Para ganhar no primeiro turno, o candidato precisa no mínimo de metade mais um dos votos válidos.

Ao longo do mês, Aloizio Mercadante (PT) somou cinco pontos porcentuais aos 25% de votos válidos (excluídos os brancos/nulos/indecisos) que tinha no começo do mês. Desde a semana passada, o petista oscilou positivamente dois pontos: tinha 28% e chegou agora a 30%.

Em 2006, Mercadante teve 31,7% dos votos válidos, mas não houve segundo turno. José Serra (PSDB) foi eleito governador com 57,9% dos válidos. A diferença em relação a esta eleição é que os outros candidatos estão mais fortes do que os adversários que petistas e tucanos enfrentaram há quatro anos.

Ao longo da última semana, Paulo Skaf (PSB) foi de 3% para 4% dos válidos, Celso Russomanno (PP) foi de 10% para 9%. Tanto Fabio Feldmann (PV) quanto Paulo Bufalo (PSOL) continuam com 1% de votos válidos.

Ao tornar públicos os resultados da votação, a Justiça Eleitoral prioriza a divulgação dos votos válidos. Portanto, são os porcentuais acima que devem ser comparados às urnas.

No total de votos, Alckmin permanece com os mesmos 48% da semana passada, enquanto Mercadante foi de 24% para 26%. Como a soma de votos dos adversários cresceu, o porcentual de válidos do tucano oscilou um ponto para baixo.

Mesmo assim, o favoritismo de Alckmin se mantém intacto: 62% dos paulistas acreditam que ele será o próximo governador.

Na disputa pelas duas vagas para o Senado, Marta Suplicy (PT) e Netinho de Paula (PC do B) seguem isolados na frente e seriam eleitos, se a eleição fosse hoje. Em votos válidos, a petista tem 27% e o colega de chapa, 26%. Em terceiro, empatados tecnicamente, aparecem Aloysio Nunes (PSDB), com 18%, e Romeu Tuma (PTB), com 14% dos votos válidos. É assim que o TSE divulgará o resultado em 3 de outubro: considerando a soma dos dois votos para senador como 100%.

No total de votos, somam-se os sufrágios de cada eleitor para os dois candidatos. O total dá 200%, e inclui eleitores indecisos, votos em branco e nulos. Nessa conta, Marta oscilou de 36% para 38%, Netinho foi de 34% para 37%, Aloysio foi de 22% para 25% e Tuma foi de 18% para 20%.

A pesquisa foi feita entre 21 e 23 de setembro. Foram 2002 entrevistas, em 98 municípios. A margem de erro máxima estimada é de dois pontos. Seu registro no TSE é 31.800/2010.