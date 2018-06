Cai equiparação salarial entre procuradores Não há mais equiparação de vencimentos entre procuradores do Estado e procuradores aposentados do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, suspendeu os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça fluminense que garantia o benefício. Peluso vai acolher pedido feito pelo governo estadual. O acórdão fica sem efeito até seu trânsito em julgado, ou até que o STF delibere sobre o caso.