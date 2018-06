Cai número de mortos em acidentes nas estradas de SP Balanço da Operação Ano Novo, realizado pela Secretaria Estadual dos Transportes entre os dias 29 de dezembro e 1º. de janeiro deste ano, registrou no número mortos em acidentes nas estradas paulistas em comparação com o mesmo período em 2005. Neste período de réveillon, foram registradas 24 mortes contra 24 em 2005. No entanto, o balanço do feriado prolongado daquele ano foi baseado em três dias contra quatro dias no fim de 2006 e começo de 2007. Pelo mesmo critério, observou-se que o número de vítimas também teve queda. Foram 517 ocorrências em 2005 e 595 neste réveillon, o que representa, na média, um decréscimo de 13,7%. O balanço apontou ainda diminuição de 12,6% na média do número de acidentes. Foram registrados 869 acidentes em 2005 contra 1.013 no fim do ano passado e início de 2007.