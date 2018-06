Cai número de vítimas de bala perdida no Rio O número de pessoas atingidas por balas perdidas no Rio caiu 26,7% no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. Relatório divulgado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) indica que 55 pessoas foram vítimas de bala perdida, 20 a menos do que em igual período de 2008. Do total de pessoas atingidas neste ano, três morreram. Nos três primeiros meses de 2008, foram oito.