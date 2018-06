Cai número de vítimas de bala perdida no Rio em 2008

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 20, pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), vinculado ao governo do Rio de Janeiro, indica que 236 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Estado em 2008. Durante o ano, foram 16 vítimas de bala perdida, a maioria na capital fluminense.

Em relação ao ano anterior, quando 279 vítimas foram atingidas, houve queda de 15,4%. A maioria dos casos foi registrada na capital, onde 12 pessoas morreram e 169 ficaram feridas.

A região da Baixada Fluminense vem em segundo lugar, com quatro mortos e 35 feridos. Segundo o levantamento, em Niterói e no interior do Estado não houve registro de mortos por balas perdidas.