Caio Castro perde a carteira de habilitação em blitz da Lei Seca no Rio

SÃO PAULO - O ator Caio Castro, de 21 anos, perdeu sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em uma blitz da Lei Seca, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Segundo a Secretaria de Governo do Estado do Rio, o ator dirigia um BMW quando foi abordado durante a blitz, na madrugada do último domingo, 28, na saída do evento UFC Rio, em frente ao Hospital Perinatal.

Após ser orientado pelos agentes, Caio se recusou a se submeter ao teste do bafômetro e foi multado em R$ 957,70. De acordo com a Secretaria, Caio apresentou um motorista habilitado e por isso seu carro não foi apreendido.

A CNH foi apreendida por um período de cinco dias e o ator irá responder a um processo administrativo pelo Departamento de Trânsito (Detran), além de perder sete pontos na carteira.

Atualmente, o ator vive o personagem José Antenor na novela Fina Estampa, no horário nobre da TV Globo.