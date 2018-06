Caixa admite que inadimplência está acima da média A Caixa Econômica Federal admitiu em nota que a inadimplência de dois conjuntos do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Nova Conceição está acima da média das carteiras de crédito imobiliário convencional - abaixo de 2%. Em um deles, é de 5,91% e no outro chega a 12%.