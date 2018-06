Caixa divulga nºs da Mega da Virada; cinco vencedores dividem o prêmio

Atualizado às 22h49

SÃO PAULO - A Caixa divulgou na noite deste sábado, 31, os números do concurso número 1350, da Mega Sena da Virada. As dezenas sorteadas foram: 03, 04, 29, 36, 45 e 55. O prêmio, de R$ 177,6 milhões, superou as expectativas.

Cinco vencedores de cinco Estados diferentes dividirão o prêmio recorde, levando cerca de R$ 35 milhões cada.

De acordo com a Caixa, 88 milhões de bilhetes foram vendidos. Os R$ 177,6 milhões, se aplicados em uma poupança, renderiam cerca de R$ 35 mil por dia.