Caixa faz modificações na Dupla Sena, Lotomania e Quina

BRASÍLIA - Três jogos das Loterias foram modificados nesta sexta-feira com o objetivo de aumentar as oportunidades aos apostadores, segundo a Caixa Econômica Federal. As modificações nos produtos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

A Dupla Sena passará a ter um terceiro sorteio semanal. Os dias do sorteio também foram modificados: passarão a ocorrer às terças, quinta e sábados, a partir do dia 26 de abril. O concurso especial “Lotomania da Páscoa” deixa de existir. No lugar, será lançada, em 2017, a “Dupla Sena de Páscoa”.

“A substituição do concurso especial se deu em razão de que a Dupla Sena tem melhores condições para apostas em grande volume, já que podem ser feitas com mais números do que apenas a aposta simples”, afirmou a Caixa, em nota. Na Dupla Sena é possível apostar com o bolão, assim como já acontece na Mega-Sena, Lotofácil e Quina. Não há alteração de preço: cada aposta simples (6 números) continua custando R$ 2.

A Lotomania terá mais uma faixa de premiação, com 15 acertos. Dessa forma, ganhará na Lotomonia quem fizer 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum acerto. Os dias do sorteio vão passar para as terças e sextas. O preço, R$ 1,50, continua o mesmo.

Outra faixa de premiação também foi criada para a Quina, com dois acertos. A partir de 16 de maio, para ganhar na Quina será preciso fazer 5, 4, 3 ou dois acertos. O jogo vai permitir um aumento na quantidade de números de apostas, para até 15 números – hoje são 7 no máximo. No bolão, a Caixa também dobrou o número de cotas, que atualmente são 25 e passarão a ser 50.

A Caixa introduziu nesse jogo apostas múltiplas combinadas. O apostador pagará pela quantidade de apostas efetuadas e obterá o direito de receber as premiações de forma proporcional à quantidade de apostas efetivadas. O valor do jogo continua sendo de R$ 1,50.