Caixa instalará caminhão-agência em Brumadinho e terá conta para doações

A Caixa Econômica Federal anunciou que instalará um caminhão-agência a partir de terça-feira, 29, para reforçar o atendimento bancário na cidade de Brumadinho (MG) atingida pelo rompimento de uma barragem da Vale. A agência tradicional do banco federal na cidade também abrirá uma hora mais cedo e fechará uma hora mais tarde na segunda-feira, 28.

O banco também anunciou que pretende abrir uma conta corrente para doações em dinheiro para ajuda aos atingidos pela tragédia. Os recursos serão destinados a Defesa Civil. Os dados da conta serão divulgados na segunda-feira, 28. Além disso, as agências da Caixa em Brumadinho, Contagem e as unidades de Belo Horizonte também funcionarão como ponto de recebimento de alimentos, água, roupas, material de higiene, limpeza e outras doações aos afetados.

Em tragédias como essas ocorridas no passado, o governo autorizou o saque de recursos das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida ainda não foi anunciada para as vítimas da tragédia de Brumadinho.