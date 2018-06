Caixa pagará prêmio a apostador que queimou bilhete Depois de um mês e meio de angústia, o comerciante Cleber das Neves Saraiva, de 40 anos, sorriu aliviado nesta sexta-feira, 16, quando soube que receberá os R$ 25 mil do rateio entre os apostadores que acertaram 19 dezenas da Lotomania no dia 27 de dezembro. Morador de Rio Grande, na zona sul do Rio Grande do Sul, ele comemorou o resultado amassando o bilhete. Depois, numa atitude infeliz, tentou alisar o papel com um ferro de passar roupa. O resultado foi um desastre. A parte da frente do extrato da aposta ficou toda preta. O bilhete foi enviado para perícia da Caixa Econômica Federal, em Brasília, que reconheceu a aposta como ganhadora. Avisado, Saraiva foi à agência de Rio Grande abrir uma conta corrente e retomou o sonho de comprar uma caminhonete para fazer fretes.