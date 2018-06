Caixa-preta cita erro com manete e não descarta falha técnica

As informações gravadas nas duas caixas-pretas do avião Airbus da TAM, que saiu da pista do Aeroporto de Congonhas no último dia 17 de julho, não são suficientes para estabelecer que um erro humano foi o único responsável pela tragédia. A caixa-preta com os dados técnicos do vôo JJ 3054 indica que um dos manetes de comando das turbinas estava na posição errada, mas as informações decodificadas não revelam categoricamente se os computadores de bordo comandaram a operação, e não permitiram o uso dos freios manuais, ou se a aterrissagem que terminou com a morte de 199 pessoas foi de responsabilidade exclusiva do piloto. Veja também: Dados da caixa-preta serão analisados em sessão fechada da CPI Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus Brigadeiro diz que caixa-preta revela um 'filme de terror' CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta Quem são as vítimas do vôo 3054 Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Essas conclusões foram expostas, em sessão secreta na CPI do Apagão Aéreo da Câmara, pelo chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro Jorge Kersul Filho. Ele mostrou como a posição incorreta de um das manetes do Airbus A320 da TAM desencadeou a série de problemas que levou à tragédia e expôs aos deputados a principal dúvida: se esse erro foi resultado de falha dos pilotos ou dos computadores da cabine. O brigadeiro afirmou, a certa altura, que "essas máquinas são muito próximas da perfeição", referindo-se a aviões como o Airbus. No entanto, foi enfático ao citar a hipótese de que o piloto tenha feito o comando correto do manete direito, colocando-o em ponto morto, mas uma falha de interpretação dos computadores a tenha mantido na posição de aceleração (climb). O Estadão teve acesso à exposição feita por Kersul aos deputados na sessão secreta. Já no fim da sessão, o brigadeiro afirmou: "Esse sinal (do manete direita em climb) poderia ter sido dado errado pelo computador, embora a tripulação não tenha colocado errado". Depois, acrescentou: "Se o piloto provocou ou não provocou (o acidente), em que posição ele deixou (o manete), realmente é uma coisa para a gente tentar se aprofundar e podemos não necessariamente chegar a alguma conclusão." Manetes são uma espécie de marcha e devem ficar em ponto morto na hora do pouso. O brigadeiro mostrou gráficos da caixa preta com dados técnicos que comprovam que, na hora do pouso, os dois manetes estavam corretamente na posição climb e, quando o avião tocou a pista, elas "se separaram": o manete esquerda foi corretamente para a posição iddle (ponto morto) e a outra ficou onde estava. Com isso, o computador fez duas interpretações, uma para o lado esquerdo, de frear, e outra para o lado direito, de acelerar para voar. Kersul deu novas informações que ajudam a reconstituir os procedimentos do piloto, nos 21 segundos entre a constatação de que os spoilers (sistema de freios localizado nas asas) não tinham sido acionados e os últimos registros de voz da tripulação. Revelou que o piloto usou os pedais de freio, quando os sistemas automáticos já não funcionavam, mas não conseguiu desacelerar a aeronave. Provavelmente, este é o momento em que, na gravação de voz, ouvem-se os apelos de "desacelera, desacelera". Para o brigadeiro, "o pior de tudo isso" foi o fato de que o avião, por causa dos manetes em posições diferentes, ter sido submetido, ao mesmo tempo, a dois comandos opostos: o lado esquerdo, corretamente, em procedimentos para frear e o lado direito, com o manete em posição errada e o reverso (sistema auxiliar de freio localizado nas turbinas) travado, em comando de aceleração. "Mas pior de tudo isso foi que, como o computador computou (isso), ele começou a mandar potência no motor de direito. Ou seja, o motor direito começou a fazer força para que o avião voasse. E o motor esquerdo, como estava tudo certo e foi ligado o reverso, fez o contrário." Nesse momento, explicou o brigadeiro, o avião começou a sair da pista, para o lado esquerdo, e o piloto fez o possível para alinhar novamente o Airbus na pista. Seria o momento em que se ouve, nos diálogos, vários pedidos de "vira, vira, vira". Ao contrário do que se imaginava, o piloto provavelmente tentava voltar à pista principal do aeroporto de Congonhas e não desviar, já no limite entre a pista e a Avenida Washington Luís, onde o avião bateu no prédio da TAM Express e explodiu.