Caixa sorteia agora 26 municípios para fiscalizar A Caixa Econômica Federal (CEF) deve sortear neste domingo 26 municípios brasileiros - um de cada Estado -, que serão fiscalizados pela Controladoria-Geral da União (CGU). A fiscalização faz parte de um novo programa de combate à corrupção promovido pela CGU, com sorteios mensais realizados pela Caixa. Em junho devem ser sorteados cerca de 50 municípios, segundo a CGU. No primeiro sorteio, em abril, foram escolhidos cinco municípios, um de cada região geográfica do País. Todos apresentaram irregularidades, como a não-distribuição de merenda escolar e o superfaturamento em obras de drenagem em áreas suscetíveis à malária, no Amazonas. Os municípios fiscalizados em abril foram Colônia do Piauí (PI), Rio Preto da Eva (AM), Castelândia (GO), Ribeirão Corrente (SP) e Balneário Arroio do Silva (SC).