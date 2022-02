Caixa anuncia liberação de FGTS e suspensão de cobranças em cidades atingidas pelas chuvas

PETRÓPOLIS - O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou na manhã desta sexta-feira, 18, que o banco fará a liberação do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para beneficiários de até 50 cidades atingidas pelas fortes chuvas. Moradores dessas cidades também poderão renegociar suas dívidas com a instituição.

"Temos 50 cidades com liberação do FGTS, em valor de atém R$ 6.220, limitado pelo saldo", disse Guimarães, em Petrópolis. Ele esteve na cidade da serra fluminense ao lado do presidente Jair Bolsonaro e de outras autoridades para acompanhar a situação do município atingido por fortes chuvas na terça-feira.

"Estamos oferecendo à população dessas 50 cidades uma renegociação, uma pausa nos seus créditos, na parte imobiliária, na parte de micro e pequenas operações", acrescentou Pedro Guimarães.

Duas agências da Caixa foram atingidas por desmoronamentos. Para diminuir o impacto da operação, um caminhão-agência chegou à cidade.