Caixas eletrônicos são explodidos em hotel de luxo de Brasília

BRASÍLIA - Caixas eletrônicos que funcionavam na área de estacionamento do subsolo do hotel de luxo Golden Tulip, em Brasília, foram explodidos na madrugada desta quinta-feira, 28. Policiais militares e civis foram acionados para investigar a ação.

O empreendimento fica em uma área de segurança da capital federal, a menos de um quilômetro do Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República.

Imagens do circuito de segurança do hotel mostram três pessoas participando da ação por volta das 3h30. Um dos envolvidos estava armado e rendeu um funcionário do hotel. Outros dois tentaram quebrar os caixas usando barras de ferro antes de o grupo instalar explosivos nos equipamentos e deixar o local correndo.

Não há imagens depois da explosão e ainda não foi divulgado o valor levado.