Calçadão da Rua 24 de maio é liberado para veículos em SP A Subprefeitura da Sé junto e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberaram nesta quarta-feira, 14, o calçadão da Rua 24 de maio, entre as ruas Conselheiro Crispiniano e Dom José de Barros, no centro da capital. A liberação, que faz parte do projeto revitalização do centro de São Paulo, pretende melhorar o fluxo no trecho do calçadão. De acordo com o secretário municipal da Subprefeitura da Sé, Andréa Matarazzo, a mudança vai beneficiar o trânsito dos moradores e do comércio local. "Isso facilitará o acesso aos prédios e ao comércio da região e, também, trará mais segurança para as pessoas que trabalham nesta rua", avalia.