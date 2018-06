Cálculo anteciparia aumento

Pela regra vigente, o piso do País só seria corrigido pela inflação deste ano, já que o PIB de dois anos antes (2009) ficou abaixo de zero. Isso levaria o mínimo para a casa de R$ 538. Mas as centrais sindicais já estão pressionando por um aumento maior.

Na entrevista de ontem, Lula e Dilma fizeram questão de lembrar que a regra vigente vai levar a um aumento significativo do piso salarial do País em 2012, quando o índice do aumento do salário mínimo irá incorporar o crescimento econômico deste ano, em torno de 7,5%.

A presidente eleita, no entanto, mencionou a possibilidade de uma "compensação". De acordo com fontes ouvidas pela Agência Estado, isso poderia ser uma regra para estabelecer um valor maior para o mínimo já em 2011, desde que o reajuste no ano seguinte fosse menor.