Calendário reserva três sextas-feiras 13 em 2012

Quem é supersticioso pode preparar-se para um 2012 com emoção: o ano traz a rara combinação de 3 sextas-feiras 13: uma em janeiro, outra em abril e a última em julho - a data nunca aparece mais vezes em um mesmo ano. De quebra, a primeira sexta-feira 13 de 2012 coincide com a lua cheia.

O dia não é motivo de preocupação só para quem acredita no além. O prejuízo causado pelas sextas 13 pode ser bem material. Por causa da parasquavedequatriafobia - o palavrão que define a fobia relacionada ao dia - estima-se que, nos EUA, perca-se quase US$ 1 bilhão em negócios, desde viagens de avião canceladas até pessoas que simplesmente não saem de casa para ir à padaria. O cálculo é do psicoterapeuta e historiador norte-americano Donald Dossey, que fundou um centro de estudos de fobias e escreveu livros sobre o tema.

Um alento para quem tem medo da data (ou vende passagem de avião ou tem uma padaria) é que, depois de julho próximo, só após 14 meses o calendário a marca de novo, em setembro do ano que vem: é o maior intervalo possível entre duas sextas 13. Melhor ainda: essa será a única vez que 2013 terá o dia na folhinha