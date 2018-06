Calor e pancadas de chuva atingem grande parte do País

A segunda-feira, 9, terá muita nebulosidade e condições para pancadas de chuva forte em grande parte do País, por conta do calor e umidade, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade As regiões mais atingidas serão São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul e leste de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e grande parte da Região Norte do Brasil. As pancadas de chuva também ocorrerão no norte do Paraná, devendo atingir o centro-leste e sul deste Estado e o centro-leste de Santa Catarina. O sol aparecerá entre poucas nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul. No Nordeste, segundo o CPTEC, o tempo estará instável no litoral da Bahia e com possibilidade de pancadas de chuva no leste de Pernambuco ao Rio Grande do Norte. No leste e nordeste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais as pancadas de chuva se concentrarão no período da tarde, com possibilidade de pancadas no litoral paulista. No Rio de Janeiro, as pancadas mais significativas podem ocorrer na área serrana e no extremo sul do Estado. Já no norte da Região Norte, há influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), faixa de nebulosidade comum nesta região nesta época do ano, que contribuirá para as pancadas de chuva.