Calor e sol forte deixam as praias cariocas lotadas O sol forte lotou as praias cariocas neste domingo, 13. Com o calor intenso, incomum para meses de inverno na cidade, banhistas passaram o domingo do Dia dos Pais no litoral carioca. A temperatura chegou a 35 graus, no bairro de Santa Cruz, segundo informações do Instituto Nacional Meteorologia (Inmet). Este não foi, contudo, o dia mais quente do inverno. A temperatura chegou a 36,4 graus na última quinta-feira, no mesmo bairro. Como o mar estava calmo e liberado para banho, os bombeiros tiveram pouco trabalho e fizeram apenas 34 socorros. Uma pessoa morreu em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Em São Paulo, o dia também foi de sol e calor. Às 16 horas, foi registrada uma temperatura de 28 graus, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A umidade do ar estava em 30%. Para esta segunda-feira, 14, a previsão para a região sudeste é que a grande massa de ar seco mantenha o tempo firme. O céu ficará com um pouco mais nublado no sul de São Paulo, no centro-norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais, mas ainda não há previsão de chuva.