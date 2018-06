Calor e umidade provocam chuvas em boa parte do País

As áreas de instabilidade associadas ao deslocamento de áreas de baixa pressão e o calor e a umidade elevados manterão as pancadas de chuva em grande parte do Brasil nesta quarta-feira, 18, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Em algumas cidades do sul do País, as chuvas serão intensas com chance de granizo localizado. Entre o Norte e o Centro-Oeste o calor e a alta umidade do ar deixa o tempo com muita nebulosidade e com pancadas de chuva ao longo do dia. Em grande parte do Nordeste do Brasil também deverá chover em forma de pancada devido à presença de um Vórtice Ciclônico em altitude, calor e umidade. Em algumas áreas chove forte. No leste da Bahia, a chuva ocorre de forma mais contínua e sem intensidade, por isso, há chance de acumulado significativo nessa área. Já no oeste da Bahia, as chances de chuvas são menores, no entanto, não se descarta a chance de chuva forte. Na Região Sudeste haverá calor, com sol e poucas nuvens. Há chance de pancada de chuva de forma isolada apenas no oeste e sul de São Paulo e áreas isoladas do Triângulo Mineiro, do leste do Espírito Santo, e nas áreas de serra na divisa entre São Paulo e Minas. As temperaturas estarão elevadas em grande parte do Brasil.