Camada de gelo cobre região serrana de Santa Catarina em pleno verão

A Serra de Santa Catarina registrou pouco mais de 4ºC na manhã desta terça-feira, 15. No auge do verão, os campos amanheceram com uma fina camada de gelo.

Foi nas imediações do município de São Joaquim, no local denominado Vale dos Caminhos da Neve, que o cenário – ainda que brevemente – lembrou o inverno. Os termômetros despencaram a 7,76°C na cidade, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram). O registro mais baixo foi aferido em Urupema: 4,2°C, pouco antes das 7h.

Para o meteorologista e pesquisador Piter Scheuer, trata-se de um fenômeno atmosférico favorecido pelo sistema de alta pressão, que bloqueia a passagem de nuvens carregadas. Essa condição favorece madrugadas de céu claro e ainda faz com que o ar frio e seco fique concentrado em áreas de vales e baixadas. Piter, no entanto, esclarece que trata-se de uma situação bem específica uma vez que são áreas rurais e com uma altitude superior a 1,5 mil metros.

Fenômeno comum em regiões serranas

Por requerer características bem específicas, o especialista explica que trata-se de um fenômeno raro, de uma maneira geral, porém comum nas regiões serranas, que é o caso de São Joaquim. “Não é um fenômeno incomum, é comum. Só em fevereiro foi a terceira vez que essa condição climática foi registrada na localidade”, explicou o profissional. Ele ainda acrescentou que a recorrência também se explica nas equipes de meteorologia espalhadas pelas cidades da Serra.