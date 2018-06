Câmara ainda está longe de construir uma proposta Com um formato teórico e discussão mais aberta do que a comissão do Senado, o colegiado que debate a reforma política na Câmara ainda está longe de construir uma proposta. Até agora os deputados usaram as reuniões para debater ideias sobre diversos temas e fizeram discussão mais aprofundada apenas sobre os sistemas de votação para deputado e vereador, como lista fechada, voto distrital ou majoritário. Não partiram, porém, para uma decisão sobre o tema.