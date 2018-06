Câmara altera cálculo de aposentadoria; leia as principais notícias da semana

O governo conseguiu aprovar o texto-base da Medida Provisória 664, em votação no plenário da Câmara na última quarta-feira, 13. A MP, que endurece as regras para o acesso a benefícios previdenciários e faz parte do pacote de medidas do ajuste fiscal, recebeu 277 a favor, 178 contra e uma abstenção. O texto agora segue para o Senado.

A noite, no entanto, terminou com duas derrotas do Planalto. Os deputados aprovaram uma emenda que flexibiliza o fator previdenciário e também suprimiram um artigo que visava a alterar as regras de concessão do auxílio-doença. Leia as principais notícias da semana.