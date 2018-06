Câmara analisa projeto que anula casamento em caso de mudança de sexo

SÃO PAULO - A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 3875/12 que permite a anulação do casamento quando um dos cônjuges tiver feito cirurgia de mudança de sexo, antes da união, sem ter informado ao parceiro.

A proposta, do deputado Manato (PDT-ES), será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O projeto tem como base o artigo 1.556 do Código Civil (Lei 10.406/02), que permite a anulação se tiver havido, por parte de um dos nubentes, ao consentir no casamento, "erro essencial quanto à pessoa do outro". O código considera erro essencial, entre outros, "o que diz respeito à identidade".

Pela proposta, o cônjuge interessado na anulação terá até quatro anos após o matrimônio para iniciar a ação.