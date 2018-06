Câmara aprova ''cotão'' e aumenta verba de líderes Um ato da Mesa Diretora da Câmara vai engordar o caixa ao dispor dos líderes dos partidos para custear gastos com a atividade parlamentar. Na última reunião do semestre, ontem, foi aprovada a proposta do líder do PT na Casa, Paulo Teixeira (SP), que permite a transferência da cota parlamentar extra dos vice-líderes - o cotão - para a administração do comandante da bancada.