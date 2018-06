Câmara aprova MP que libera crédito para Santa Catarina

O plenário da Câmara aprovou na noite desta terça-feira, 16, a medida provisória 448, que libera crédito extraordinário de R$ 1,6 bilhão para socorro às vítimas das chuvas e enchentes em Santa Catarina. A MP será agora encaminhada ao Senado para votação. Veja também: Acusados de furtar doações devem responder por crime militar Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Se aprovada, a MP vai liberar R$ 1,6 bilhão a diversos ministérios para ajudar na recuperação do Estado, que perdeu de 10% a 15% de suas receitas com a catástrofe natural que acometeu a região. O projeto de conversão do deputado João Matos (PMDB-SC) incorporou três das 14 emendas oferecidas ao texto. Elas especificam, em rubricas do Orçamento, a destinação de R$ 360 milhões a ações do Ministério da Integração Nacional em Santa Catarina para o socorro direto à população atingida. Outros R$ 350 milhões foram direcionados para a recuperação do Porto de Itajaí. (Com Agência Câmara)