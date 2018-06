Câmara aprova nova lei para papéis secretos A Câmara aprovou ontem projeto de lei que trata do acesso a informações mantidas em poder da administração pública. Pela proposta, que ainda precisa ser aprovada pelo Senado, os documentos considerados ultrassecretos têm de ser divulgados no prazo de 25 anos, renováveis pelo mesmo período. Hoje, não existe prazo para a divulgação de documentos considerados sigilosos. "Daqui a 25 anos não tem mais documento secreto no País", disse o deputado José Genoino (PT-SP) após a aprovação.