Câmara aprova PEC que cria piso para policiais Em clima de euforia, com deputados buscando ficar bem com os eleitores e um grupo de policiais comemorando nas galerias, o plenário da Câmara aprovou ontem à noite a Proposta de Emenda Constitucional que cria piso nacional para policiais militares e civis e para integrantes do Corpo de Bombeiros. Todos os partidos encaminharam o voto favorável ao projeto e o resultado foi unânime: 349 votos a favor.