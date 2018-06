Câmara aprova reajuste salarial para servidores Com as galerias do plenário tomadas por servidores, a Câmara aprovou ontem reajuste de até 46% nos salários dos funcionários do Senado. Na semana passada, a Casa já havia aprovado a proposta de emenda constitucional criando o piso salarial para os policiais militares, civis e integrantes do Corpo de Bombeiros. As duas sessões foram comandadas pelo presidente da Casa, Michel Temer (PMDB), candidato à vice-presidente na chapa da petista Dilma Rousseff.