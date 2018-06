Câmara apura uso de verba por Jaqueline O PSOL pediu ontem que o Conselho de Ética da Câmara investigue o uso de verba indenizatória pela deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), que já responde a processo por ter sido flagrada em vídeo de 2006 recebendo dinheiro do delator do "mensalão do DEM", Durval Barbosa. Ela usou recursos da Câmara para pagar aluguel ou condomínio de um imóvel de seu marido, Manoel Neto.